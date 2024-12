A segurança pública está bichada em todo país. Mas no Rio de Janeiro o cinismo ganhou status de política de estado. Em entrevista ao Globo, o governador fluminense Cláudio Castro reconheceu que as coisas não funcionam como deveriam. Mas afirmou que a culpa é dos outros. Declarou não ter "nenhuma" responsabilidade pelo aumento da criminalidade. Para Castro, os culpados são o governo federal, que "faz um trabalho muito ruim no controle de fronteiras"; e o STF, que "trocou a ideia de ostensividade pela 'extraordinariedade' nas operações" policiais em comunidades do Rio. Mencionou também "decisões recentes do CNJ e do STJ", a partir das quais "o cara que é pego com fuzil passou a ser solto em quatro, cinco meses."