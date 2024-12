Governo do AP promove Alcolumbre em festa de Réveillon de R$ 3,4 mi

O governo do Amapá irá gastar R$ 3,4 milhões para promover uma festa de Réveillon de quatro dias, tendo como atração principal o show de Roberto Carlos e promovendo o senador Davi Alcolumbre (União).

Do total dos recursos, R$ 1,7 milhão sairão do caixa próprio do governo estadual, e o restante será de emenda dos deputados estaduais Jack JK (R$ 1 milhão) e Júnior Favacho (R$ 734,7 mil). Segundo o IBGE, o Amapá está entre os nove estados mais pobres do país.

"A programação conta com quatro noites de festa viabilizadas pela iniciativa privada, em união com o Ministério do Turismo, o senador Davi Alcolumbre e o Governo do Estado", informa. O senador deve ser eleito presidente do Congresso em fevereiro.