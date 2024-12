Damares negocia presidência da comissão de direitos humanos do Senado

"Já teve a reunião [de Alcolumbre com líderes partidários] e ficou dividido como cada partido vai ficar com qual comissão. Está mais ou menos combinado. Isso vai ser anunciado em janeiro. Nessa combinação, a comissão que vai caber ao meu partido é a de direitos humanos, pela divisão equitativa", disse Damares à coluna.

A bancada do Republicanos conta com quatro senadores: o ex-vice-presidente da República Hamilton Mourão (RS), Mecias de Jesus (RR), Cleitinho (MG) e Damares.

Segundo ela, nenhum dos outros três senadores do partido "se sente familiarizado com a pauta" de direitos humanos.

"Se confirmado que [a presidência da comissão] é do partido, eles querem que eu assuma."

Damares foi ministra das Mulheres no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Por diversas vezes ela foi criticada por grupos que consideravam sua gestão ideológica e radical. Com isso, a parlamentar diz que está preparada para receber reclamações sobre sua escolha para o cargo.

A senadora diz que vai atuar para dar voz a grupos vulneráveis.