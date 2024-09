Segundo a Polícia federal, o agente policial Valdenir Paulo de Almeida, 57, o Xixo, recebia da Polícia Civil de São Paulo um salário líquido de R$ 5.165,10, mas movimentou R$ 16.199.112,03 em suas seis contas bancárias entre 1º de setembro de 2017 a 23 de agosto de 2023. No mesmo período, o investigador Valmir Pinheiro, 55, conhecido como Bolsonaro, parceiro de Xixo, ganhava R$ 7.000 líquidos por mês e registrou em cinco contas bancárias transações financeiras no valor de R$ 13.582.438,62. Eles eram do Denarc (Departamento Estadual de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico).