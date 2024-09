Em NY, Lula fará lobby contra barreira ambiental da UE

Berlim teme que, se adotada, no começo de 2025, a lei irá fechar as portas para que se possa negociar uma conclusão do acordo entre Mercosul e UE. Os alemães são os maiores interessados na Europa por um maior acesso ao mercado sul-americano para poder competir com os produtos chineses, cada vez mais dominantes em setores tradicionalmente dominados pela indústria alemã.

Scholz, portanto, quer primeiro garantir um espaço político para negociar com o Mercosul e teme que, com a nova lei, o bloco não veja qualquer incentivo para abrir seu mercado.

A viagem para Nova York ainda inclui um encontro com o presidente da França, Emmanuel Macron, e com o chefe de governo da Espanha, Pedro Sanchez.

Haiti

Durante a viagem, Lula ainda estará com o primeiro-ministro do Haiti, Garry Conille. O Brasil descarta uma nova missão de paz no país caribenho. Mas sinaliza que quer ajudar e vai ouvir do chefe do governo haitiano quais são as principais necessidades e ajudas que podem ser avaliadas.