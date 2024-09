Policiais ganhavam menos de R$ 10 mil e movimentaram mais de R$ 10 milhões

Investigação aponta para propinas

A PF e o Gaeco (Grupo de Atuação Especial e Combate ao Crime Organizado), subordinado ao MP-SP (Ministério Público do Estado de São Paulo, afirmam que Xixo e Bolsonaro receberam R$ 800 mil de dois narcotraficantes responsáveis pelo envio de toneladas de cocaína à Europa, para não levar investigações adiante.

O pagamento da propina foi descoberto após análise do telefone celular de André Roberto da Silva, preso em novembro de 2021. Ele e João Carlos Camisa Nova Júnior, foram acusados de tentar exportar por navio 2,7 toneladas de cocaína para o Velho Continente em 2020. A droga foi apreendida.

Peritos da PF analisaram os áudios do celular encontrado com André no dia da prisão dele. As investigações mostram que os dois narcotraficantes foram responsáveis por "providenciar o pagamento de vantagem indevida no valor de R$ 800 mil aos policiais civis Valdenir e Valmir em novembro de 2020".

O agente e o investigador foram alvo da Operação Face Off, deflagrada no último dia 3 pela PF e o Gaeco. Xixo acabou preso. Há informações extraoficiais de que Bolsonaro, estaria foragido. Ele ganhou esse apelido por causa da semelhança com o ex-presidente da República.

Os policiais civis tiveram os sigilos bancário, telefônico e telemático quebrados por ordem judicial. A PF apurou que em apenas uma conta no Santander, Bolsonaro movimentou R$ 10.679.899,74. Xixo movimentou R$ 9.625.838,94 só em uma conta no Banco do Brasil.