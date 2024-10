O STJ (Superior Tribunal de Justiça) autorizou a progressão ao regime aberto ao preso Luciano Castro Oliveira, 50, o Zequinha, recolhido na Penitenciária 2 de Presidente Venceslau (SP). O MP-SP (Ministério Público do Estado de São Paulo) adiantou que vai recorrer da decisão. Para o MP-SP, Zequinha é um dos maiores ladrões de banco do país e, em 2020, quando se encontrava foragido, figurava em uma lista com os nomes dos criminosos mais procurados do Brasil. A defesa do preso nega e afirma que ele foi acusado por vários crimes que não cometeu e acabou absolvido.