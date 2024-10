Boulos vai adotar proposta de Tabata para atrair eleitores jovens de Marçal

Boulos avalia incorporar a ideia da candidata de criar um intercâmbio anual para 200 alunos com 20 professores. Os estudantes seriam do 9° ano do Ensino Fundamental. O intercâmbio ocorreria durante as férias de julho para aprimorar os conhecimentos em inglês ou espanhol.

Segundo uma fonte da campanha do deputado do PSOL, adotar a proposta da candidata do PSB seria um sinal de flexibilidade, mostrando que o candidato incorpora o que acredita que é positivo de outras campanhas.

Tabata já anunciou voto em Boulos no segundo turno.

A campanha de Boulos também conta com a possibilidade de parte dos eleitores de Marçal votar nulo, branco ou não comparecer, o que acabaria favorecendo o psolista.

O prefeito Ricardo Nunes (MDB), rival de Boulos na segunda etapa, afirmou que não quer Marçal em seu palanque.

Esta reportagem é parte do conteúdo do Radar das Eleições. O programa faz parte do conteúdo especial do UOL para as Eleições 2024 e, além de bastidores e informações exclusivas, também traz análises, pesquisas de intenções de voto e as estratégias das principais campanhas do pleito municipal de 6 de outubro, quando eleitores das mais de 5.000 cidades do Brasil escolherão seus prefeitos e vereadores.