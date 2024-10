STJ manda para regime aberto preso apontado como membro do Novo Cangaço

No entendimento do ministro Ribeiro Dantas, do STJ "a longevidade da pena, bem como a gravidade abstrata dos delitos praticados e a reincidência do preso por si sós, não servem como fundamentos para impedir a progressão de regime prisional, devendo ser levados em consideração, para esse fim, os fatos ocorridos no curso da execução penal".

Na decisão, o ministro observou que o preso foi avaliado pelas autoridades carcerárias como tendo boa conduta carcerária. Segundo a família de Zequinha, antes mesmo de ser capturado, ele havia se convertido ao Evangelho e na prisão manteve a crença e a pregação religiosa.

No dia 17 de junho deste ano, enquanto quatro presos matavam os rivais Janeferon Aparecido Mariano Gomes, o Nefo, e Reginaldo Oliveira de Sousa, o Ré, ambos de 48 anos, no pavilhão 1 da Penitenciária 2 de Venceslau, um grupo de detentos orava ajoelhado. Um deles era Zequinha.

Ele foi capturado em 17 de setembro de 2020 na cidade de Tejupá, região de Avaré, a 280 km da capital paulista. Zequinha levava uma vida pacata ao lado da mulher, com quem convivia havia 20 anos. O casal morava à beira de uma represa.

A Polícia Civil apurou que Zequinha se batizou em uma igreja perto da casa onde vivia e começou a frequentá-la de forma assídua, não faltando um domingo sequer. Agentes à paisana foram ao templo para investigá-lo.

Na igreja, ainda de acordo com a polícia, havia frequentadores que sabiam do passado dele no crime. Para esses frequentadores, Zequinha afirmava que havia deixado o crime organizado para "viver uma nova vida".