Malafaia expõe estrago feito por Marçal no quintal de Bolsonaro

Bolsonaro enxergou na incursão de Pablo Marçal pela cena eleitoral um enredo no qual ele morreria no final. Suspirou aliviado quando o eleitorado paulistano barrou a passagem da ameaça para o segundo turno. Tudo na vida passa, imaginou. O problema é a situação em que ficou o gramado no quintal bolsonarista depois da passagem de Marçal.

Ao chamar de "covarde" a dubiedade de Bolsonaro em relação à disputa de São Paulo, o pastor Silas Malafaia escancarou o estrago. Diante do zigue-zague do "mito", que perambulou desnorteado entre Ricardo Nunes e Pablo Marçal, o pastor pergunta em voz alta: "Que porcaria de líder é esse?". A extrema-direita bolsonarista está trincada.

Antes de ser detido pelo eleitor, Marçal roubou, como um punguista ideológico, o eleitorado que Bolsonaro supunha controlar. Apropriou-se também dos aliados que o capitão imaginava liderar. Malafaia decepcionou-se, sobretudo, com os deputados Marco Feliciano e Nikolas Ferreira. Agora, além dos bolsominions, há na praça os nikolominions, ironizou o pastor, como a realçar a falência do líder.