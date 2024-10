Um vinho italiano da Calábria e um charuto cubano selaram, na sala de uma delegacia de Polícia do Arujá (SP), as negociações de pagamento de propinas de agiotas do PCC (Primeiro Comando da Capital) para policiais civis, segundo o MP-SP (Ministério Público do Estado de São Paulo). Em maio deste ano, sete agiotas foram presos na Operação Khalifa, deflagrada pelo Gaeco (Grupo de Atuação Especial e de Combate ao Crime Organizado), subordinado ao MP-SP, e pela Polícia Militar, na capital paulista e Alto Tietê, na região metropolitana.