Racismo, obscenidade, mentiras e Deus: um dia na campanha de Trump

As "piadas" foram rebatidas por políticos até mesmo do campo do republicano, preocupados em perder o voto de uma população estratégica em estados cruciais, como a Pensilvânia. Danielle Alvarez, assessora da campanha de Trump, foi obrigada a emitir um comunicado dizendo que a "piada de Hinchcliffe não reflete a opinião do Presidente Trump ou da campanha".

Mas os insultos continuaram. Tucker Carlson, apresentador e apoiador da extrema direita, ainda ironizou a origem de Kamala Harris, indicando que ela seria a "primeira samoana, malaia, ex-promotora de baixo QI da Califórnia a ser eleita presidente". Seu pai é jamaicano, enquanto sua mãe é indiana.

De forma insistente, a promessa de uma deportação em massa de estrangeiros permeou os discursos, enquanto comentários ironizavam que os imigrantes teriam direito logo a ir aos jogos dos Yankees. "Get Out! (Caiam fora)", gritava o público.

O público se levantou para ovacionar Trump quando ele prometeu a pena de morte para um estrangeiro que matar um americano e prisão de um ano para quem queimar a bandeira dos EUA.

A campanha republicana comemora os melhores votos entre os latinos em décadas, e observadores destacam como a estratégia, desta vez, foi maquiavélica. Para ganhar o voto daqueles estrangeiros que já são legalizados, os republicanos conseguiram criar uma percepção entre os imigrantes já estabelecidos que são as novas ondas de estrangeiros que vão ameaçar o seu próprio "sonho americano".

Ao terminar, um grupo que vestia uma camisa "Latinos for Trump" minimizou o que havia sido dito ali. "Eram apenas piadas", um deles disse. De fato, pesquisas revelam que os latinos questionados sobre as ofensas de Trump, em sua maioria, afirmam que não sentem que as críticas são contra eles.