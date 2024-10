Vinho e charuto: a negociação de propina com o PCC em uma delegacia de SP

Outro acerto de R$ 50 mil

No telefone celular do advogado Márcio Pereira dos Santos, 52, também réu no processo de agiotagem, consta, em 11 de dezembro de 2023, uma mensagem dele para uma mulher, na qual ele faz comentários sobre a apreensão de uma carga ilícita contendo 30 caixas de telefones celulares.

A mulher, não identificada, está em uma delegacia. O advogado a orienta e pergunta se ela pode ter uma conversa com eles no sentido de liberar os aparelhos. A interlocutora indaga se ele tem ideia do valor da propina.

Ele responde que ela deveria ver isso com os policiais "considerando que a carga teria o valor aproximado de R$ 50 mil, mas que essa informação não deveria ser repassada aos agentes públicos, para que conseguissem pagar um valor menor".

O documento do Gaeco não diz em qual distrito policial houve o "acerto" para a liberação da carga de telefones celulares. Nos relatórios também não constam os nomes dos policiais civis de Arujá suspeitos de negociar a propina. A Promotoria de Justiça apurou apenas o endereço da delegacia.

A reportagem não conseguiu contato com os advogados dos réus Edson, Eduardo e Márcio. O espaço continua aberto para manifestações. O texto será atualizado se houver posicionamento dos defensores dos suspeitos.