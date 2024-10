Mundo acompanha reação do Irã ao ataque israelense

DOMINGO, 3

Primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em todo o território nacional. A segunda prova será no dia 10 de novembro.

Pelo mundial de Fórmula 1 os pilotos disputam o Grande Prêmio de São Paulo, em Interlagos.

Primeiro jogo da final Copa do Brasil, entre Flamengo x Atlético-MG

********

LEIA MAIS NA NEWSLETTER