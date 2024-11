"Estou em pleno gozo das faculdades mentais". Com essa alegação, Joaquim Pedro de Morais Filho, 29, apontado como integrante do PCC (Primeiro Comando da Capital), entrou com outro pedido polêmico de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. Dessa vez em favor do ex-PM Ronnie Lessa. Joaquim protocolou a petição no STJ 48 horas após a juíza Lúcia Mothé Glioche, do 4º Tribunal de Júri do Rio de Janeiro, ler a sentença que condenou Lessa a 78 anos, 9 meses e 30 dias de prisão pelos assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista dela, Anderson Gomes.