Em filme, Lula sugere relação melhor com republicanos do que com democratas

No filme, o presidente sugere que Bush reconhecia a importância do Brasil no continente, diferentemente de Obama, apontado por ele como pouco experiente para as sérias questões geopolíticas. Lula também demonstra ressentimento com Hillary Clinton, secretária de Estado de Obama. Lula é enfático ao dizer que Hillary odeia a América Latina.

O próprio Obama é lembrado no filme pela descoberta da espionagem contra vários líderes como a presidente do Brasil e a primeira-ministra da Alemanha, Angela Merkel. "Para Merkel, Obama foi até lá pedir desculpas. A Dilma ele nunca se desculpou", cobra Lula.

Talvez, a mensagem mais direta do documentário, diante da eleição mais importante da política mundial, é que os interesses dos Estados Unidos estão acima de qualquer ideologia ou partido. Cada país que cuide do seu povo e suas instituições.

Difícil dizer se os republicanos e democratas de hoje mudaram

De um lado, os posicionamentos xenofóbicos de Trump, seu alinhamento com a extrema direita e a provocação ao golpismo antidemocrático nos fazem pensar nele no sentido contrário às políticas progressistas que venceram as últimas eleições presidenciais no Brasil e derrotaram o projeto político do ex-presidente brasileiro, seu fã e discípulo, que tentou copiá-lo até no golpe.

Seria então a candidata do Partido Democrata a melhor interlocutora para os diálogos sobre preocupações urgentes do mundo como direitos humanos, sustentabilidade ambiental e a paz entre as nações? Basta ver os investimentos dos governos democratas em guerras e o negacionismo ambiental para ter desânimo.