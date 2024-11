Seca recorde cria campo com gramado no rio Negro

Ciclo natural

O nascimento da grama no leito seco do rio faz parte de um ciclo natural de um ambiente de planície de inundação, diz Leandro Sousa, biólogo e professor da UFPA (Universidade Federal do Pará). "Essa área está sendo colonizada pelas gramíneas que normalmente já crescem nas margens dos rio".

Durante a cheia, diz o biologo, a fauna e flora terrestre se adaptam ao ambiente alagado. "A fauna migra, as plantas podem suportar o alagamento ou mesmo morrer, dependendo da espécie", conta.



Quando as águas baixam, uma planície se expõe ao sol, com muitos nutrientes --são as planícies férteis, comuns em vários rios. Muitas plantas são adaptadas para crescer rapidamente neste período de seca, especialmente gramíneas, afirma o professor. No passado, não foi vista a mesma vegetação porque a seca durou menos tempo.



O que é anormal esse ano é a condição de seca extrema, deixando o leito do rio exposto por mais tempo Leandro Sousa, biólogo e professor da UFPA

Por causa da seca, praia está interditada há quase dois meses

Praia da Ponta Negra, em Manaus, interditada pela seca Imagem: Prefeitura de Manaus/Divulgação

A Prefeitura de Manaus anunciou, na sexta-feira (1º), o pagamento de auxílio de R$ 3 mil aos permissionários da praia da Ponta Negra, que está interditada para banho desde o dia 17 de setembro, por causa da seca. Ao todo, 28 permissionários vão receber o auxílio.