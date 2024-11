Diplomatas veem estabilidade em comércio entre Brasil e EUA após eleições

Entre os exemplos, afirma, estão as negociações que envolvem a política energética de ambos os países e o fornecimento de matéria-prima do Brasil para os Estados Unidos. Petróleo, aço e combustível estão entre os principais produtos exportados para os norte-americanos.

Trump já disse que, se eleito, vai aumentar tarifas de importação, o que eventualmente poderia encarecer as exportações brasileiras. No entanto, a medida, que precisa de aval do Congresso, provocaria inflação no mercado dos EUA.

A expectativa entre diplomatas se assemelha à visão das Forças Armadas: "Se na área das relações internacionais as coisas são pragmáticas, na Defesa são mais pragmáticas ainda", disse ao UOL um general quatro estrelas.

Negócios à parte, ambiente pode ser impactado

Uma eventual vitória de Harris facilitará o diálogo entre Brasil e Estados Unidos sobre pautas climáticas e sociais. Ela é a vice do atual presidente, Joe Biden, cuja agenda climática ocupa papel central no governo.

Não à toa, o presidente Lula (PT) disse estar torcendo pela democrata —em 2022, Trump declarou apoio à reeleição de seu adversário, Jair Bolsonaro (PL).