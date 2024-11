'Ninjas' voltam a agir e abastecem presos do PCC no Carandiru com celulares Os "ninjas"— grupo contratado pelo PCC (Primeiro Comando da Capital) para arremessar telefones celulares das ruas para o interior de unidades prisionais — passaram a agir nos últimos dias nas proximidades do Complexo do Carandiru, zona norte de São Paulo. Segundo o Sifuspesp (Sindicato dos Funcionários do Sistema Prisional do estado de São Paulo), os "ninjas" se concentram no Parque da Juventude, onde funcionava a casa de detenção, e jogam os aparelhos para o interior da antiga Penitenciária Feminina da Capital, hoje ocupada por presos do semiaberto. Veja o texto completo de Josmar Jozino