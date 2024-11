Bolsonaro se humilha diante de Trump para manter controle da direita

O segundo movimento, e talvez até mais importante, seja o de tentar manter o controle sobre a extrema direita brasileira. Na política, mais relevante que o poder passado é a perspectiva de poder futuro. Inelegível e com alto risco de ser preso após condenado pela Suprema Corte por atentar contra o Estado democrático de direito, Bolsonaro foi derrotado nas capitais no segundo turno das eleições.

Relembrar é viver: dos candidatos que abraçam o autointitulado mito, apenas o fanfarrão Abilio Brunini venceu em Cuiabá. Perdeu em Belém, com Éder Mauro, em Curitiba, com Cristina Graeml, em João Pessoa, com o Marcelo Queiroga, em Manaus, com o Capitão Alberto, em Palmas, com Janad Valcari, em Porto Velho, com Mariana Carvalho, em Goiânia, com Fred Rodrigues, em Fortaleza, com André Fernandes, em Belo Horizonte, com Bruno Engler.

O centrão, após vencer a esquerda no primeiro turno, ganhou do bolsonarismo no segundo. Isso mostra não apenas a força das emendas parlamentares encaminhadas pelo Congresso Nacional às suas bases, mas também coloca em xeque Bolsonaro como o grande cabo eleitoral da direita.

Com ele inelegível por oito anos, nomes da direita questionaram a sua hegemonia durante o pleito. Bateu de frente com os presidenciáveis Ronaldo Caiado e Ratinho Júnior e perdeu, viu Tarcísio de Freitas ascender e ele submergir em São Paulo, botou o rabo entre as pernas diante de um Pablo Marçal que mostrou que o rebanho da extrema direita pode se encantar por outro berrante (sendo apoiado por deputados bolsonaristas, inclusive) e é questionado até dentro do PL.

O bolsonarismo é extremamente competente em pautar os seus temas na imprensa e na sociedade. Mal Trump havia sido considerado vencedor das eleições e as páginas de veículos de comunicação já estavam inundadas de entrevistas com aliados de Jair garantindo que ele estará elegível. E que a mudança de poder nos EUA era um passo importante para isso, o que ele próprio reafirmou na entrevista à Folha.

Trump não estava inelegível por oito anos após ser condenado pela Justiça de seu país quando ganhou as eleições nesta terça. Bolsonaro, sim. O Tribunal Superior Eleitoral o condenou por abuso de poder econômico nas eleições de 2022 e nada indica que a corte e o STF aceitarão uma volta atrás. Mesmo que um projeto nesse sentido seja aprovado no Congresso, pois será inconstitucional.