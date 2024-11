'Ninjas' voltam a agir e abastecem presos do PCC no Carandiru com celulares

Em agosto deste ano, a PFC foi transformada em unidade masculina destinada aos presos do regime semiaberto. Eles vieram transferidos de Franco da Rocha, na Grande São Paulo. As presas foram removidas para o CPP (Centro de Progressão Penitenciária) do Butantã, na zona oeste.

Investigações do Gaeco (Grupo de Atuação Especial e de Combate ao Crime organizado), subordinado ao MP-SP (Ministério Público do Estado de São Paulo), apontam que o telefone celular é uma das principais armas dos presos ligados ao PCC.

É com o aparelho móvel que os integrantes da facção comandam, de dentro das celas, o tráfico de drogas e planejam ataques a bancos, atentados contra autoridades públicas, resgates, mortes de desafetos e outras atividades criminosas.

Primeiras ações foram em Tremembé

As primeiras ações dos "ninjas" foram registradas em setembro de 2020, no CPP de Tremembé, no Vale do Paraíba (SP). Eram arremessados centenas de telefones celulares, além de drogas e armas para os presos.

A juíza Sueli Zeraik de Oliveira Armani, do DEECRIM-9 (Departamento Estadual de Execução Criminal-9), de São José dos Campos, disse à época que "as ocorrências se tornaram corriqueiras e faziam parte do cotidiano da unidade prisional, inclusive com disparos de arma de fogo".