STF deve julgar processo sobre emendas secretas no plenário somente em 2025

Em junho, após manifestação do Ministério do Planejamento, foi identificado o uso de outras dotações orçamentárias em substituição às emendas de relator que seguiam as mesmas práticas de ausência de transparência e rastreabilidade já proibidas pelo STF.

Em agosto, Dino determinou que as emendas de relator só fossem executadas com transparência e rastreabilidade. Dias depois, o ministro suspendeu a execução de todas as emendas impositivas. A decisão foi confirmada pelo plenário do STF.

A condição imposta pelo Supremo para desbloqueio da execução das emendas que o Congresso Nacional edite nova lei com a garantia de transparência e rastreabilidade nos pagamentos.