Lula está correto, e mercado também deve cobrar Congresso a cortar emendas

"Acho que o mercado age com uma certa hipocrisia, sabe, com uma contribuição muito grande da imprensa brasileira, para tentar criar confusão na cabeça da sociedade. Acontece que nós não podemos mais jogar, toda vez que você tem que cortar alguma coisa, em cima do ombro das pessoas mais necessitadas", disse Lula.

"Os empresários que vivem de subsídio do governo vão aceitar abrir mão um pouco de subsídio para a gente poder equilibrar a economia brasileira? Vão aceitar? Se eu fizer um corte de gasto para diminuir a capacidade de investimento do Orçamento, a pergunta que eu faço é a seguinte: o Congresso vai aceitar reduzir as emendas de deputados e senadores para contribuir com o ajuste fiscal que eu vou fazer? ", completou.

Vamos ser céticos. A preocupação do governo não é apenas com as pessoas mais necessitadas, que teoricamente perderiam recursos se houver a desindexação dos gastos com saúde e educação, que hoje estão atrelados à receita e crescem acima de 10%, estrangulando o arcabouço fiscal.

Se a vinculação deixar de existir, os ministros do governo, provavelmente, vão ter menos dinheiro para distribuir recursos para seus aliados na base e fazer política. E é conhecida em Brasília a briga entre ministros por orçamento, e de deputados por emendas, para o mesmo fim: distribuir para aliados e ganhar capital político.

Hoje três pontos são essenciais nas despesas públicas:

- gastos obrigatórios como Previdência, saúde e educação, cuja reforma o mercado cobra do Executivo;