O soldado Alef de Oliveira Moura, 29, é mais um policial militar identificado que fazia escolta para o empresário Antônio Vinícius Lopes Gritzbach, 38, delator do PCC (Primeiro Comando da Capital), assassinado a tiros no último dia 8 no aeroporto internacional de Guarulhos. A Corregedoria da Polícia Militar cumpriu, na manhã de hoje, mandado de busca e apreensão na casa dele, na região central de São Paulo. Alef já atuou na Rota (Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar), mas não está mais na unidade de elite da corporação.