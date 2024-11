Novas imagens de um dos assassinos do empresário Antônio Vinícius Lopes Gritzbach, 38, foram divulgadas ontem pelo SBT Brasil. Delator do PCC (Primeiro Comando da Capital), ele foi morto com dez tiros de fuzis disparados por dois homens na tarde do último dia 8 no aeroporto internacional de Guarulhos. O atirador foi flagrado por câmeras de segurança andando tranquilamente na rua logo após descer do ônibus 3235 da Viação Campo dos Ouros, no bairro guarulhense do Jardim Cocaia. A Polícia Civil ainda não o identificou, mas diz que ele tem mais de 1,90 m.