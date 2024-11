Um policial civil do Deic (Departamento Estadual de Investigações) foi preso hoje pela Polícia Federal durante a Operação Tai-Pan, deflagrada para desarticular organização criminosa voltada à prática de crimes contra o sistema financeiro, evasão de divisas e lavagem de dinheiro. O agente foi denunciado à Corregedoria da Polícia Civil pelo empresário Antônio Vinícius Lopes Gritzbach, 38, delator do PCC (Primeiro Comando da Capital) assassinado a tiros no último dia 8 no aeroporto internacional de Guarulhos. O nome do preso ainda não foi informado pela Polícia Federal.