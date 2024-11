França alega 'temor sanitário' e anuncia rejeição ao acordo com Mercosul

A deputada Marie Pochon, do grupo ecologista, chamou a iniciativa de um "acordo dinossauro", numa alusão ao fato de que ele foi pensado há 25 anos. Para ela, se aceitar o tratado, a França estaria aceitando normas sanitárias incompletas e um desmatamento maior. A deputada ainda alertou que o acordo permitiria a entrada de "comida ruim cheia de pesticidas".

Já o deputado Antoine Vermorel acusou o Mercosul de "usar produtos cancerígenas" em suas carnes exportadas para a Europa. "Não ao Mercosul", insistiu.

A deputada Helene Laporte, do grupo de extrema direita Rassemblement National, também criticou a exportação de carne bovina do Brasil e chamou o acordo de "funesto". Segundo ela, a competitiva do país ocorreria por conta do "uso massivo de antibiótico, algo que UE proíbe desde 2006". "Na ausência de rastreabilidade, isso seria uma injúria ao nosso produtor", disse. "A forma de produção do Brasil é o modelo? Não", completou.

No debate, o deputado de extrema direita Eddy Casterman alertou que o "Mercosul pode se tornar uma triste realidade no prato dos franceses".

Citando a falta de controle sanitário e a ameaça ambiental no Brasil, Arnaud Le Gall, do movimento de esquerda La France Insoumise, alertou: "não existe um acordo bom com o Mercosul". "Não há como aceitar esse acordo", disse.

O deputado Dominique Potier, do grupo socialista, também criticou o acordo. "Todos os estudos feitos sobre os pesticidas mostram que nada é respeitado (no Mercosul)", disse. "Vamos dizer não ao Mercosul e sim à Europa", insistiu.