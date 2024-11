PF mira STJ em dia de votação de penduricalhos para ministros

Está agendada para as 18h desta terça-feira (26) uma reunião no tribunal para discutir benefícios que podem resultar em aumento dos vencimentos dos ministros e em mais folgas a serem usufruídas, como antecipou a coluna na sexta-feira (22).

Mesmo depois de realizada a operação da PF, o STJ manteve a sessão. O tribunal não divulgou a pauta a ser discutida, mas fontes do tribunal confirmaram à coluna que a intenção é votar os benefícios.

Uma das gratificações é o ATS (Adicional por Tempo de Serviço), mais conhecido como quinquênios, que corresponde ao aumento automático de 5% nos salários dos juízes a cada cinco anos, até o máximo de sete. O salário dos ministros hoje é de R$ 41.808,09 mensais.

A depender do andamento dos debates, a gratificação poderá ser paga também aos magistrados que atuam nos gabinetes dos ministros. Hoje, atuam no tribunal 31 juízes auxiliares e 13 juízes instrutores. No STJ, há 33 ministros, sendo que duas cadeiras estão vagas atualmente .

O outro benefício em vista é a licença compensatória, que dá ao magistrado que acumula funções o direito de tirar o equivalente a uma folga a cada três dias do ano, com o máximo de dez por mês. O total seriam até 120 folgas no ano. Se o juiz não quiser usufruir da folga, teria a opção de receber em dinheiro. A proposta em discussão no STJ poderia dar aos ministros o direito de receber o benefício retroagido até 2022.

O tema deve ser debatido no Conselho de Administração, órgão formado pelos onze ministros mais antigos do tribunal e comandado pelo presidente, Herman Benjamin. Essas sessões não costumam ser transmitidas pela TV Justiça nem são exibidas no canal do tribunal no YouTube. No entanto, se o interessado for pessoalmente ao tribunal, pode assistir ao debate.