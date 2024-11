Policial civil delatado por Gritzbach é preso pela PF; PM também é detido

Gritbzach prestou depoimento à Corregedoria oito dias antes de ser morto. Além de integrantes do PCC, ele também delatou policiais civis envolvidos, segundo ele, em casos de corrupção. Os agentes são do Deic e do DHPP (Departamento de Homicídios e proteção à Pessoa).

Segundo o empresário, Elia era sócio de um banco digital com Anselmo Becheli Santa Fausta, 38, o Cara Preta, narcotraficante que tinha grande influência no PCC, e com Rafael Maeda Pires, 31, o Japa, parceiro deste último.

Cara Preta foi assassinado a tiros em 27 de dezembro de 2021 no Tatuapé, zona leste de São Paulo, junto com o motorista Antônio Corona Neto, 33, o Sem Sangue. Gritzbach foi processado como o mandante das mortes porque teria desviado ao menos R$ 200 milhões do narcotraficante.

Japa foi encontrado morto com tiro na cabeça em 5 de maio de 2023, no subsolo de um prédio no Tatuapé. Ele estava dentro de seu veículo, um Toyota. A polícia investiga se ele se matou ou se foi induzido pelo PCC a cometer suicídio.

No depoimento, Gritzbach afirmou que o banco digital se chamava IV Bank e hoje tem a denominação de 2 Go Bank. O policial civil era lotado na Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos, do Deic.

A reportagem tenta contato com a defesa de Cyllas Elia. O espaço está aberto e o texto será atualizado em caso de manifestação. Em nota, a A 2GO Instituição de Pagamento informou que "está colaborando com as investigações e segue à disposição das autoridades".