O MP-SP (Ministério Público do Estado de São Paulo) se manifestou favorável ao pedido de indulto natalino em favor de Kauê do Amaral Coelho, 29, flagrado com mil comprimidos de droga sintética durante abordagem policial em 18 de agosto de 2022 no bairro do Limão, zona norte paulistana. Kauê está com a prisão temporária decretada e está foragido por outro crime. Ele é acusado pela Polícia Civil de São Paulo por envolvimento no assassinato de Antônio Vinícius Lopes Gritzbach, 38, morto a tiros no último dia 8 no aeroporto internacional de Guarulhos. Foi Kauê, segundo a investigação, que avisou os assassinos sobre o local que Vinícius estava ao desembarcar.