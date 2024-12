Na adolescência e no início da fase adulta, Arthur Henrique Balmant da Silva, 22, - hoje tenente da Polícia Militar, lotado no 20º Batalhão, em Barueri, Grande São Paulo, gostava de escrever poesias e chegou a vencer dois concursos na mesma cidade onde trabalha e jurou proteger os cidadãos. Ontem, no entanto, o oficial, no lugar dos versos, manchou de sangue uma página da sua própria trajetória. Agrediu com chute e golpes de cassetete Lenilda Messias Santos Lima, 63, durante uma ocorrência para averiguar a procedência de uma moto em poder do neto dela, de 18 anos.