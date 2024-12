Acordo entre Mercosul e UE deve sair amanhã, diz chanceler do Uruguai

"A maior parceria comercial e de investimento que o mundo já viu. Ambas regiões serão beneficiadas", afirmou.

A 65?ª reunião do Mercosul também está marcada pela integração da Bolívia como país-membro do bloco. A cúpula também marca a transição da presidência temporária do bloco, que atualmente está nas mãos do Uruguai e será transferido para a Argentina de Javier Milei.

O presidente argentino, inclusive, participará pela primeira vez de uma reunião do Mercosul. Na última reunião do bloco, em julho, no Paraguai, Milei enviou a então chanceler Argentina, Diana Mondino, enquanto o presidente participava de um evento da extrema direita no Brasil.

Será a segunda vez que o presidente Lula e Milei se encontram em um evento oficial. O primeiro foi no G20, no Rio de Janeiro, há 20 dias.

O petista desembarcou em Montevidéu hoje, por volta das 16h e foi direto ao sítio do ex-presidente Uruguai Pepe Mujica, que é amigo de Lula, em seu sítio em uma zona rural de Montevidéu. Mujica está tratando um câncer de esôfago.

O encontro também terá a presença do presidente eleito do país, Yamandu Orsi, da Frente Ampla, pupilo de Mujica. O novo presidente do Uruguai assumirá em março do ano que vem.