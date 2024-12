Mantega sugere mudança na meta de inflação e irrita a equipe econômica

"Galípolo é um bom técnico. É um rapaz muito inteligente, de pouca idade, mas espertíssimo. E eu acho que o tempo como secretário executivo da Fazenda foi importante também porque o presidente do Banco Central tem que ser um bom macroeconomista", afirmou ao repórter Felipe Mendes.

E completou:

"Ele (Galípolo) tem que entender bem como funciona a economia e não só ficar circunscrito às questões monetárias. Galípolo precisa olhar os dados, olhar os números, mas sair desta prisão da meta de inflação de 3%, que é inviável", completou.

Galípolo assume a presidência do Banco Central em janeiro e, ao diferentemente de Roberto Campos Neto, foi escolhido para o cargo pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A fala de Mantega não "fez preço" no mercado porque ele não tem mais a caneta na mão. Ou como disse um técnico do governo à coluna não tem assento no CMN (Conselho Monetário Nacional) há bastante tempo.

É o CMN o responsável por decidir a meta de inflação e fazem parte do colegiado o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, e, muito em breve, o novo presidente do BC.