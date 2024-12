De poeta a agressor de idosa; a trajetória de um tenente da PM de São Paulo

Outra poesia escrita pelo tenente Imagem: Reprodução

Na noite de ontem, Balmant esqueceu os versos e não respeitou os cabelos brancos de Lenilda. Ele agrediu a idosa na frente da família dela, dos vizinhos e dos próprios colegas. A atitude do tenente da Polícia Militar foi classificada de "covarde".

As autoridades do município que repudiaram a atitude do oficial já o aclamaram em situações anteriores. Em 2015, aos 13 anos, ele foi homenageado pela Secretaria de Cultura ao vencer em 2ª lugar o Prêmio Barueri de Literatura com a poesia "Janela Acesa".

Tenente Arthur Henrique Balmant da Silva Imagem: Reprodução

No concurso de 2020, já com 18 anos, Balmant também conquistou o 2º lugar. O título: "Poemagicamente". O tema escolhido pelos organizadores do evento foi "Olhares em Tempos de Pandemia". O mundo sofria com milhões de mortos vítimas da Covid-19.

A reportagem não conseguiu contato com o tenente Balmant nem com os advogados dele. O espaço continua aberto para manifestação dos defensores. O texto será atualizado se houver um posicionamento.