'Policial prometeu me dar tiro de sniper', disse Gritzbach no Natal de 2023 Há um ano, mais precisamente no Natal de 2023, o empresário Antônio Vinícius Lopes Gritzbach, 38, contou à Polícia Civil que o investigador Marcelo Roberto Ruggieri, 53, havia prometido que lhe daria um tiro de sniper. Ruggieri e o delegado Fábio Baena Martin, 49, e os investigadores Eduardo Monteiro, 47, e Marcelo Souza, 54, foram presos pela Polícia Federal na terça-feira (17). O investigador Rogério Almeida Felício, 46, segue foragido. Todos foram delatados por Gritzbach por envolvimento em corrupção. Veja o texto completo de Josmar Jozino