Ana Carolina: 'Me acostumei com a saidinha, mas morrerei discordando dela'

"Muita gente diz que eu não fiz aquela entrevista como deveria fazer, cobrar e tentar tirar uma confissão dos dois", diz Valmir a Ana Carolina Oliveira.

"Eu, em algum momento, acreditei que eles poderiam ser inocentes. Porque eu já tinha tido uma experiência confiando em testemunhas, supostas vítimas e delegado [no caso da Escola Base]. Eu fui com vontade de ouvir o casal. Eu faço as perguntas que achava que naquele momento eram necessárias."

Questionada se ficou incomodada com a forma como a entrevista foi feita, Ana Carolina Oliveira respondeu: "Todos os jornalistas naquela época fizeram seu papel. A população sentiu vergonha alheia daquela entrevista. Não acho que seja seu papel de investigador ou delegado para fazer com que eles confessassem alguma coisa. E a sua entrevista acabou sendo conduzida de uma forma que eles conseguiram mostrar verdadeiramente quem eles são".

Saidinha

No dia 5 de dezembro, o Tribunal de Justiça de São Paulo autorizou Alexandre Nardoni, condenado a 30 anos de prisão pela morte da filha, a passar o fim do ano com a família no Guarujá, litoral de São Paulo.

Nardoni cumpre pena em regime aberto desde maio de 2024 e não pode sair da capital paulista, onde mora, sem autorização da Justiça. A viagem para o Guarujá não se trata da "saidinha" —autorização temporária para deixar a prisão durante o cumprimento de pena em regime semiaberto.