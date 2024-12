'Policial prometeu me dar tiro de sniper', disse Gritzbach no Natal de 2023

Marcelo Ruggieri foi preso em operação da PF Imagem: Reprodução/Obtido pela coluna

Tentativa de assassinato e depoimento no Natal

O empresário procurou a Polícia Civil na noite do Natal do ano passado, logo após sofrer uma tentativa de assassinato. Ele estava com a família em seu luxuoso apartamento no Jardim Anália Franco, na zona leste de São Paulo, quando um tiro perfurou a vidraça da sacada da sala.

Os estilhaços causaram ferimentos leves no ombro de Gritzbach. Além do empresário, estavam no apartamento os dois filhos dele, os pais e uma cuidadora, a irmã e um tio. Eles se jogaram no chão, assustados, e não foram atingidos.