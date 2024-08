Enquanto cresce a tensão entre fazendeiros e o povo Guarani Kaiowá em Douradina (MS), onde três ataques a bala já deixaram onze indígenas feridos, uma comissão especial montada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) tenta resolver o impasse sobre a aprovação da lei do chamado "marco temporal". Os trabalhos da comissão, no entanto, são vistos com desconfiança por movimentos indígenas. Promulgada em janeiro pelo Congresso Nacional, que derrubou o veto do presidente Lula, a lei federal 14.701/2023 só permite a criação de um território indígena se comprovada a presença, em outubro de 1988, dessa população na área.