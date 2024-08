Embaixada da Venezuela no Chile tem vigia 24 h, caminhões de água e tensão

Jarimar Finor, 30, migrou com o marido e os dois filhos. Ela é de Maracaibo, noroeste venezuelano. Também trabalha na lanchonete venezuelana junto com sua compatriota. Mais inconformada com o processo eleitoral venezuelano, ela disse que o maior problema do país é o econômico.

"Somos milhões de refugiados e seremos mais. O problema desse governo é que ele acabou com a economia. Não me importa que dizem sobre ser ditador, porque as pessoas querem ter trabalho, poder comprar suas coisas, ter liberdade para empreender. Esse é o problema de Maduro. Ele quer que tudo fique com o Estado e não nos deixa progredir."

Jarimar e Andreina disseram que escolheram o Chile para migrar por ser "o país da região que tem melhor economia". Mesmo sendo um dos países mais caros da América do Sul, elas disseram que conseguem trabalhar e ter qualidade de vida, diferente da realidade que tinham na Venezuela. "Eu consigo me manter aqui e ainda enviar dinheiro para minha família lá", disse Andreina, que migrou com alguns parentes, mas que tem seus pais na terra natal.

"Boric deveria ajudar os refugiados"

De acordo com o cientista social chileno, Diego Velásquez, o presidente chileno tem sido criticado internamente por "governar pelo Twitter": "Dentro da própria esquerda, Boric está sendo questionado sobre sua postura em relação a Venezuela. Ao invés dele ficar discursando no Twitter, por que ele não facilita o processo de residência dos refugiados? Quer ajudar os venezuelanos? Tramitar os documentos deles seria mais útil", avaliou o especialista.

A expectativa do governo chileno era de que houvesse mais protestos essa semana, no contexto da visita do presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva ao presidente Gabriel Boric. Até por isso a segurança no prédio da embaixada venezuelana foi reforçada essa semana.