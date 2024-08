Indígenas são baleados em MS enquanto STF tenta acordo sobre marco temporal

No último dia 14, indígenas guarani Kaiowá montaram um acampamento para retomar 150 hectares, abrangendo trechos de pelo menos três propriedades rurais. A ocupação foi, então, cercada por caminhonetes com homens armados pelos fazendeiros. Um primeiro ataque ainda em meados de julho deixou dois indígenas feridos, mas o confronto foi controlado por equipes da Força Nacional e também do Ministério Público Federal (MPF), que passou a organizar reuniões para mediar o conflito - sem, no entanto, chegar a um consenso.

No sábado (3), após a saída de equipes da Força Nacional, um novo ataque deixou dez indígenas feridos - três deles foram levados para hospitais em estado grave. À noite, a 20 km dali, um acampamento do Movimento Sem Terra (MST) foi alvo de um incêndio.

Já no domingo (4), houve novo conflito entre fazendeiros e indígenas, com disparos de armas de fogo que feriram mais um guarani kaiowa. De acordo com autoridades ouvidas pela reportagem, os ataques usaram munição exclusiva de forças policiais e ocorreram mesmo sob a presença de representantes do Ministério dos Povos Indígenas, Ministério Público Federal, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Força Nacional e Polícia Militar do estado. A Força Nacional dispersou o conflito com uso de gás lacrimogêneo e disparos de balas de borracha, que feriram um agricultor.

A escalada da violência surpreende até mesmo quem está acostumado a lidar com conflitos de terra na região e preocupa autoridades pela dificuldade de controlar a situação.

"Assim como os indígenas, muitos dos proprietários rurais também não acreditam no Estado, que foi o criador do atual conflito. Então você tem dois grupos em guerra e nenhum acredita no Estado", resume a deputada estadual Gleice Jane (PT).

Deputado líder do Pró Armas apoia fazendeiros

Três parlamentares ligados ao agronegócio também visitaram a região nas últimas duas semanas: os deputados federais Marcos Pollon (PL-MS) e Rogério Nogueira (PL-MS), além da senadora Tereza Cristina (PP-MS). Eles participaram de reuniões com os fazendeiros e também dialogaram com o Ministério Público Federal.