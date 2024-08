Uma megaoperação com 23 equipes de fiscalização resgatou 593 pessoas de condições análogas às de escravo em 125 ações em 15 estados e no Distrito Federal. Dessas, 16 são crianças e adolescentes e duas trabalhadoras domésticas - uma delas com 94 anos, a pessoa mais idosa a ser retirada da escravidão contemporânea no país. A Operação Resgate 4, realizada entre 29 de julho e 28 de agosto, foi um esforço concentrado de auditores fiscais do Ministério do Trabalho e Emprego, procuradores do Ministério Público do Trabalho e do Ministério Público Federal, agentes da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal e defensores da Defensoria Pública da União.