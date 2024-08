Homem que apalpou mulher em elevador vira réu em outro caso de crime sexual

Segundo ele, não houve nenhum incidente.

O assessor de investimentos afirmou que não havia ninguém no elevador quando desceu com a esposa, saindo da festa. Declarou não conhecer as mulheres e que não sabe dizer se elas estavam no evento.

Ao aceitar a denúncia e dar início ao processo penal, a juíza Cristiane Maria de Faria determinou que ele apresente defesa em 10 dias.

O processo ainda não tem data para ser julgado. A pena por importunação sexual é de um a cinco anos de reclusão.

"Profundamente arrependido"

Em relação ao caso da nutricionista, cujas imagens viralizaram nas redes sociais, Israel disse na defesa apresentada à Justiça estar "profundamente arrependido", mas que "o fato tomou uma conotação absurdamente desproporcional", citando ter sido demitido do seu emprego e sofrido "gravíssimas ameaças".