Megaoperação resgata doméstica de 94 anos e outros 592 da escravidão

No ano passado, a terceira edição resgatou 532 pessoas em 22 estados e no Distrito Federal. Ou seja, 2024 representou um aumento de 11,5% no total de vítimas encontradas. Vale ressaltar que ações de resgate comuns são realizadas semanalmente no Brasil desde maio de 1995.

Entre as atividades com o maior número de vítimas na zona rural estão o cultivo de cebola (141 pessoas), a horticultura (82), o cultivo de café (76) e o cultivo de alho (40). Em áreas urbanas, destacaram-se a construção civil (44), as clínicas para usuários de drogas (18), os restaurantes e similares (16) e os condomínios prediais (16).

Doméstica é pessoas mais idosa resgatada da escravidão contemporânea

Houve inspeção em dez ambientes domésticos, com duas trabalhadoras resgatadas. Uma com 52 anos, em São Paulo, e outra com 94 anos, em Mato Grosso - a pessoa mais idosa a ser resgatada da escravidão contemporânea.

Dados da fiscalização mostram que ela trabalhou por 64 anos sem salário e sem acesso à educação. Ela cuidava da patroa, uma mulher com 90 anos e com Alzheimer. A fiscalização garantiu à trabalhadora o usufruto da casa onde morava e todas as despesas pagas pela família da empregadora, incluindo a contratação de cuidador para ela e um salário mínimo por mês.

Com isso, a Operação Resgate 4 quebra um triste recorde que havia sido obtido na edição anterior. Em 2023, uma trabalhadora doméstica negra de 90 anos foi encontrada em uma residência no Grajaú, Zona Norte do Rio de Janeiro. Ela trabalhava para a mesma família há 50 anos e, como doméstica, há 16. Entre suas tarefas estava cuidar de uma mulher de mais de 100 anos, mãe de sua empregadora. Dormia em um sofá.