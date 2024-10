Pablo Marçal tem se dedicado, desde o início da campanha, a ataques psicológicos contra seus adversários no intuito de tirá-los do sério. Como parte do eleitorado, principalmente o bolsonarismo-raiz e uma parte dos jovens, está mais interessada em ver o pau comer do que em propostas para São Paulo, bater abaixo da cintura funciona. Desta vez, o alvo foi Ricardo Nunes. O prefeito realmente deve uma explicação aos cidadãos sobre o boletim de ocorrência de violência doméstica registrado por sua esposa anos atrás. O documento já foi confirmado pela Secretaria de Segurança Publica, mas, mesmo assim, Nunes nega.