Lagos amazônicos estão mais quentes e secos que em 2023, alerta estudo

Um dado mais impactante: os 12 lagos que estão ainda mais quentes que em 2023, com uma diferença que chega a 0,86°C no Lago Calado, próximo a Manacapuru (AM).

Comunicado de WWF e MapBiomas

No lago Tefé, onde morreram 209 botos em 2023, a temperatura está 0,8°C acima da média dos últimos cinco anos e 0,2°C acima de 2023.

"O problema é que ainda temos pela frente mais dois meses de estação seca na Amazônia e esses números são um indício de que no auge do calor, entre setembro e outubro, teremos temperaturas bem acima das registradas no ano passado", diz Juliano Schirmbeck, coordenador técnico do MapBiomas Água.

Para os especialistas, o aumento da temperatura da água representa um risco iminente à vida dos botos, assim como a exposição prolongada a essas águas com calor mais forte.

Lago Tefé (AM) tem bancos de areia por conta da seca que se alonga entre 2024 e 2024 Imagem: Adriano Gambarini - WWF-Brasil

Associado a isso, os baixos níveis de água ajudam a causar estresse fisiológico a espécies, tornando-os mais vulneráveis a doenças e outros problemas.