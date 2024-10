Depois de cancelar compromisso, Lula fará live com Boulos na reta final

Boulos passou a ser cobrado pela imprensa e por adversários pela falta de suporte de seu padrinho político, que não participa de um evento de campanha há mais de um mês.

Lula também estará com o candidato do PSOL no próximo sábado (5), véspera da eleição, em uma caminhada pelo centro da capital paulista.

O presidente cancelou os compromissos do fim de semana passado para descansar depois de chegar de Nova York e antes de embarcar para o México.

Lula participou da abertura da Assembleia Geral das ONU (Organização das Nações Unidas), nos Estados Unidos, e depois embarcou para a posse da nova presidente mexicana, Claudia Sheinbaum.