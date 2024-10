Cantor Leonardo é incluído pelo governo na 'lista suja' do trabalho escravo O cantor sertanejo Leonardo é um dos 176 nomes incluídos na nova atualização da chamada 'lista suja' do trabalho escravo. Divulgado nesta segunda-feira (7), o cadastro mantido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) torna públicos os nomes da pessoas físicas e jurídicas responsabilizadas pelo crime pelo governo federal, após operações de resgate de trabalhadores. A entrada de Leonardo na lista se deve a uma fiscalização realizada em novembro de 2023 na Fazenda Talismã, no município de Jussara, interior de Goiás. Na ocasião, foram encontrados seis pessoas, incluindo um adolescente de 17 anos, em condições degradantes, um dos elementos que configura a escravidão contemporânea no Brasil. Veja o texto completo de Leonardo Sakamoto