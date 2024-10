Apesar de derrota de Ramagem, bolsonarismo segue forte no Rio

Aliados do prefeito e do adversário afirmam que esse cenário mostra que, de fato, Ramagem conseguiu se apresentar à população e colar sua imagem à do padrinho político, Jair Bolsonaro (PL).

Antes de as urnas serem abertas, integrantes da classe política do Rio diziam que "seria um desastre" se Ramagem fizesse menos do que 25% dos votos.

"Bolsonaro saiu fortalecido com o resultado do Rio, mesmo perdendo. Era uma 'barbada', o Eduardo Paes certamente ia vencer no primeiro turno. E, mesmo assim, ele conseguiu ter 30% dos votos pra seu candidato, o que mostra que mesmo perdendo, é forte ainda no Rio. É um dado importante", diz o cientista político Claudio Couto, da FGV.

Carlos Bolsonaro bate o próprio recorde

O vereador Carlos Bolsonaro (PL), filho "Zero Dois" do ex-presidente, foi reeleito com 130,4 mil votos, equivalente a 4,30% do total.

A dimensão da votação de Carlos pode ser entendida pela distância que ele manteve do segundo vereador mais bem votado: Marcio Ribeiro (PSD) teve 56,7 mil votos, ou 1,87% do total. Ele bateu o próprio recorde: em 2016, conquistou 106,6 mil votos.