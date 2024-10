Com crianças trancadas em celas do PCC, pai quer visita virtual com o filho

Para Isaac Minichillo, a visita virtual é muito importante porque vai evitar a exposição da criança, de sete anos, ao ambiente prisional, o que poderia acarretar a ela problemas sérios, como traumas e danos psicológicos e mentais.

O filho de Dezinho foi submetido à avaliação psicológica e o laudo apontou que "para preservar a saúde mental da criança e minimizar traumas e abalo psicológico no futuro dela, a melhor medida a ser adotada é a visitação de forma virtual".

A Penitenciária 2 de Presidente Venceslau é considerada o mais forte reduto do PCC (Primeiro Comando da Capital) e abriga detentos de alta periculosidade. O ambiente na unidade prisional é hostil. Ao longo dos anos, foram registrados vários casos de violência no presídio.

O último foi em 16 de junho deste ano. Os presos Janeferson Aparecido Mariano Gomes, 48, o Nefo, e Reginaldo Oliveira de Souza, 48, o Ré, foram degolados com golpes de canivete e faca por quatro detentos no pátio do banho de sol do pavilhão 1. Uma juíza estava na unidade no dia do crime.

Na manhã de 13 de fevereiro de 2022, no horário de visita, o preso Luís Carlos Godoy Araújo, 38, matou a mulher Raquel Godoy Santos Araújo. O crime aconteceu no pavilhão 3. Ele esganou a vítima e bateu a cabeça dela no concreto. E quando a cela foi aberta, jogou o corpo nu na ala inferior.

Não comemorou aniversário do menino

Desde 2006, os familiares de presos ficam trancados nas celas durante os dias de visitas na P-2 de Presidente Venceslau. A medida não poupa crianças e idosos. Detentos e visitantes não mantidos confinados por até três horas em celas sem ventilação adequada.