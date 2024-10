Cantor Leonardo é incluído pelo governo na 'lista suja' do trabalho escravo

O local onde os trabalhadores foram resgatados ficava em uma área contígua à Talismã, também pertencente a Leonardo. Em 2022, o terreno foi arrendado para um terceiro, encarregado do plantio de grãos. Mas, segundo a fiscalização, a limpeza e preparação do local ainda seriam responsabilidades do cantor, e é com base nisso que Leonardo foi identificado como empregador.

"Não tem chuveiro, não tem pia e o local está extremamente sujo, com muitas fezes de morcego", disse o adolescente aos auditores, durante a fiscalização. Segundo o depoimento de outros trabalhadores, formigas e cupins "andavam por cima" de seus corpos quando eles deitavam para dormir. Outro empregado relatou ter adoecido depois de a chuva molhar sua cama — o telhado estava sem manutenção e as telhas, deslocadas.

Além das seis pessoas resgatadas, outras 12 foram encontradas trabalhando sem carteira assinada "na mais completa informalidade", diz o documento. A operação contou com auditores do Ministério do Trabalho e Emprego, procuradores do Ministério Público do Trabalho, defensores da Defensoria Pública da União e agentes da Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal.

Os empregados acordavam antes das 6h da manhã e às 7h já estavam arrancando pedras, raízes e tocos de árvores sem equipamento de proteção. As refeições eram feitas embaixo de uma árvore e a água era armazenada em quatro garrafas térmicas.

Metade dos empregados estava trabalhando há 12 dias sem descanso. "Trabalhava de domingo a domingo", conta o adolescente, que chegou na fazenda junto com seu irmão e primos para atuar na "catação de raízes".

Os fiscais alertam que a atividade pode ser enquadrada na Lista das Piores Formas de Trabalho Infantil, proibidas para menores de 18 anos. "As tarefas típicas do preparo do terreno para o cultivo de soja devem ser consideradas extremamente danosas e prejudiciais", diz o relatório.